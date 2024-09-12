Обо мне

Более 20 лет опыта успешного целительства

Я родилась в небольшом селе у подножия Балканских гор, где до сих пор живы старинные традиции и народная медицина. Уже в детстве я могла лечить простые недуги, используя интуицию и травы. С годами мой дар только развивался, знания всегда жили внутри меня. В 18 лет я поняла, что моя жизнь будет посвящена исцелению других людей.

Помимо работы с травами и энергиями, я с детства интересуюсь древними артефактами. Один из них — старинный медный амулет, который передавался по женской линии нашей семьи. С 21 года он стал моим незаменимым помощником в практике.

Также в моей работе я использую старинный серебряный кинжал для очистительных ритуалов и резную медную чашу, из которой мы готовим особые отвары для духовного и физического очищения. Эти предметы обладают своей энергетикой и помогают мне в моей работе.